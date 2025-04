Drama um Epstein-Opfer: Intensivstation nach Autounfall

Virginia Giuffre kämpft nach einem schweren Autounfall um ihr Leben. Ihre dramatische Lage zieht erneut weltweite Aufmerksamkeit auf sich.

Virginia Giuffre, bekannt als Klägerin im Fall Jeffrey Epstein, hat einen schweren Autounfall erlitten und wird mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Laut ihrer Sprecherin, Dini von Mueffing, befindet sich Giuffre auf der Intensivstation. Sie erklärte, dass ihre Nieren versagen und die Ärzte ihr nur noch wenige Tage zu leben geben. Aufgrund ihres kritischen Zustands wurde sie in eine auf Urologie spezialisierte Klinik verlegt.

In einem emotionalen Instagram-Post beschrieb Giuffre den Unfall: Ein Schulbus prallte mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Auto, was zu einer schweren Kollision führte. Sie schilderte, dass ihr Fahrzeug nach dem Unfall wie eine „Blechdose“ aussah. Ihr größter Wunsch ist es, ihre drei Kinder noch einmal zu sehen, bevor es möglicherweise zu spät ist. Diese tragischen Ereignisse kommen zu einer ohnehin schwierigen Zeit in ihrem Leben, da ihre 22-jährige Ehe kürzlich endete.

Unfall und Hintergrund

Die genauen Details des Unfalls sind noch nicht geklärt. Giuffre erlangte weltweite Aufmerksamkeit durch ihre Anschuldigungen gegen Prinz Andrew, den sie beschuldigte, sie im Alter von 17 Jahren mit Hilfe von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell missbraucht zu haben. Prinz Andrew hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen, einigte sich jedoch 2022 außergerichtlich mit Giuffre und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Jeffrey Epstein, der 2019 wegen Sexhandels verhaftet wurde, starb wenige Wochen später in seiner Gefängniszelle, wobei sein Tod als Selbstmord deklariert wurde. Trotzdem gibt es weiterhin Spekulationen über die Umstände seines Todes.

Giuffres Geschichte berührt Menschen weltweit und sorgt für anhaltendes Interesse.