Augenweide: Danijel Subašić posiert für kroatisches Label (GALERIE)

Der kroatische Team-Spieler macht nicht nur auf dem Rasen eine tolle Figur. Auch sein Ausflug in die Modewelt kann sich mehr als nur sehen lassen.

Subašić posierte für die neue Kollektion von Cataleya Spot, hinter welcher die Ehefrau des ehemaligen Kickers Vedrana Ješe, Martina steckt. Das Shooting für die neue Linie fand auf den Straßen der dalmatinischen Stadt Zadar statt.

So oder so ähnlich lauteten die Schlagzeilen, die gestern auf diversen serbischen Nachrichtenportalen erschienen. In all diesen Artikeln ist zu lesen, dass der kroatische Torhüter Danijel Subašić eigentlich Serbe sei.