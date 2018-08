Uber: Steht der Fahrdienstanbieter nun endgültig vor dem Aus?

Nach den Auseinandersetzungen mit der Wiener Taxizentrale 40100 hatte das Mietwagenunternehmen Uber ihren Betrieb in Wien für zwei Tage eingestellt. Nun wird bekannt, dass die Zahl der Uber-Fahrer in Wien immer weiter sinkt. Wird der Fahrdienstanbieter bald seinen Dienst für immer einstellen?

BEICHTE. Die App Uber ist Anlass für immer heftigere Debatten in der Öffentlichkeit. Was sich wirklich hinter Uber verbirgt, verrät uns der Fahrer Dragan N. (29) in einer anonymen Beichte.