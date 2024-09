BAND FUSSBALL CUP 2024: Stars kicken für den guten Zweck

Der BAND FUSSBALL CUP 2024 bringt österreichische Musiker am 15. September für ein Benefiz-Fußballturnier zusammen. Der Erlöse wird an den Verein Wiener Frauenhäuser und White Ribbon gespendet.

Am 15. September 2024 findet in Wien das Benefizturnier BAND FUSSBALL CUP statt. Österreichische Musiker tauschen ihre Instrumente gegen Fußballschuhe und spielen für den guten Zweck. Der Reinerlös des Events wird an den Verein Wiener Frauenhäuser und die Gewaltpräventionskampagne White Ribbon gespendet. Die Eintrittskarten sind für 20 Euro erhältlich und der gesamte Betrag fließt in die Unterstützung der sozialen Initiativen.

Pop, Punk und Klassik

Roman Gregory, Initiator des Turniers, zeigt sich stolz über das bunte Teilnehmerfeld. Von Pop über Punk bis hin zu Klassik treten Künstler wie Thorsteinn Einarsson, Yasmo und die Wiener Symphoniker gegeneinander an. Auch prominente Moderatoren wie Aida Loos und Thomas Maurer führen durch den Tag. Für ein spannendes Spiel sorgen die prominenten Schiedsrichter Andi Ogris und Herbert Prohaska.

FOTO: BAND FUSSBALL CUP 2024

Spenden für den guten Zweck

Das Event soll nicht nur unterhalten, sondern auch sensibilisieren. „Mit den Spenden ermöglichen wir wichtige Therapien und Freizeitangebote für Frauen und Kinder in den Wiener Frauenhäusern“, erklärt Julia Broz vom Verein Wiener Frauenhäuser. White Ribbon hingegen setzt sich präventiv für die Bekämpfung von Männergewalt ein und nutzt die Einnahmen für Workshops, um Jugendliche über gewaltfreie Männlichkeitsbilder aufzuklären.

HARD FACTS Wann: Sonntag, 15. September – Einlass beginnt um 12:00 Uhr



Wo: SV Donau, Weissauweg 1, 1220 Wien



Tickets um 20 Euro (zu 100% Spenden an die sozialen Initiativen) unter: www.bandfussballcup. at

Der BAND FUSSBALL CUP 2024 verspricht also nicht nur sportliche Spannung, sondern auch ein starkes Zeichen gegen Gewalt. Die Veranstaltung beginnt um 12:00 Uhr im SV Donau in Wien und verspricht einen Nachmittag voller Emotionen, sportlicher Höchstleistungen und Solidarität.