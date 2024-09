Nations League: Italien-Fans boykottieren israelische Hymne (FOTO)

Am Montagabend, vor Beginn des Nations-League-Spiels zwischen Israel und Italien in der Bozsik Arena in Budapest, kam es zu bemerkenswerten Protestaktionen seitens einiger italienischer Fans. Die Partie endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die italienische Mannschaft, wurde jedoch von politischen Statements überschattet.

Etwa 50 italienische Anhänger machten ihrem Unmut Luft, als die israelische Nationalhymne erklang. Sie drehten sich demonstrativ um, um ihre Missbilligung gegenüber der israelischen Regierung und dem Konflikt im Gazastreifen auszudrücken. Dieses Verhalten wurde auf mehreren Videos festgehalten und fand rasch Verbreitung im Internet.

Politische Spannung und bevorstehendes Rückspiel

Das Rückspiel zwischen den beiden Mannschaften soll am 14. Oktober in der norditalienischen Stadt Udine stattfinden. Der Gemeinderat von Udine hat jedoch eine offizielle Unterstützung des Spiels abgelehnt. „Da Israel im Krieg sei, erschien dies unangebracht“, hieß es in einer Mitteilung des mehrheitlich von Mitte-Links-Parteien geführten Rats.

Diese Entscheidung stieß auf Kritik von der Regierung der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni. Die italienische Regierung sieht das Verhalten der Stadt als problematisch an und verurteilte die Entscheidung des Gemeinderats.