Bandengewalt in Wien: Waffe sichergestellt (FOTOS)

In Wien hat die Polizei nach gewalttätigen Zusammenstößen, die sowohl Meidling als auch Brigittenau erschütterten, einen flüchtigen Tatverdächtigen festnehmen können. In dessen Wohnung stellten die Beamten unter anderem eine Schreckschusspistole sicher.

Verdächtiger in Haft

Nach dem Ausbruch der Gewalt am Sonntagabend, bei dem in Meidling vier junge Männer im Alter von 15, 18 und 22 Jahren schwere Verletzungen erlitten, konnte die Wiener Polizei rasch eingreifen. Eines der Opfer kämpft mit schweren Kopfverletzungen um sein Leben. Augenzeugenberichte zufolge erfolgte die brutale Attacke durch mehrere bewaffnete, teils vermummte Personen, die im Anschluss geflüchtet sind.

(FOTO: LPD Wien)

Waffengewalt und Schrecken

Die Täter sollen ihre Opfer vor einem Bahnhofseingang mit Hämmer, Glasflaschen, Messern und Schusswaffen überfallen haben. Die Polizei verdächtigt, dass dieser Vorfall Teil einer Serie von gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Bezirken Meidling und Brigittenau sein könnte.

Ermittlungen in vollem Gange

Weitere Ermittlungen führen zu einem 29-Jährigen, der in Donaustadt festgenommen wurde. Er steht im Verdacht, Freitagabend Tatverdächtige zum Ort der Messerstecherei im Anton-Kummerer-Park gefahren zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung konnte eine Schreckschusspistole sowie elektronische Datenträger beschlagnahmt werden. Der Mann verweigert bisher jegliche Aussage.

Polizeipräsenz verstärkt

Um die Sicherheit zu gewährleisten und weitere Gewaltvorfälle zu verhindern, hat die Wiener Polizei sowohl in Uniform als auch in Zivil ihre Präsenz vor Ort verstärkt. Die fortlaufenden Ermittlungen sollen Licht in die Hintergründe der brutalen Auseinandersetzungen bringen und zur Ergreifung weiterer Beteiligter führen.