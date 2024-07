In einer dramatischen Wende auf dem südamerikanischen Fußballparkett haben sich Argentinien gegen Kanada und Uruguay gegen Kolumbien durchgesetzt. Beide Teams sicherten sich damit die prestigeträchtigen Halbfinalplätze der diesjährigen Copa América. Dies folgte auf eine Reihe intensiver und unvorhersehbarer Spiele. Selbst die Fußballgiganten Brasilien hatten in einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen Uruguay das Nachsehen.

In der Nacht zum 7. Juli besiegte Uruguay die fünfmaligen Weltmeister aus Brasilien. Nach einem torlosen Spiel in der regulären Spielzeit triumphierte Uruguay im Elfmeterschießen mit 4:2 und sicherte sich so einen Platz im Halbfinale der Copa América. Der uruguayische Nationaltrainer Marcelo Bielsa, bekannt für seine unkonventionellen Taktiken und liebevoll „El Loco“ genannt, äußerte sich nach dem Sieg besorgt über die aktuellen Entwicklungen im Fußball. Fußball liegt ihm bekanntlich im Blut.

1 von 5

Südamerika feiert Fußball, während Europa gespannt auf die UEFA-Europameisterschaft 2024 in Deutschland schaut. Die Spiele versprechen emotionale Momente in zehn verschiedenen Städten. Serbien ist in Gruppe C mit starken Teams wie England, Dänemark und Slowenien. Trotz hoher Erwartungen und Teamgeist fand sich Serbien nach diesen Spielen außerhalb der Siegerliste wieder, was Spieler und Fans schwer schlucken mussten.

Das Fußballfest in Deutschland von Mitte Juni bis Mitte Juli vereint Teams aus ganz Europa und Millionen von Fans. Fußball zeigt einmal mehr, wie er Herzen vereint und Hoffnungen weckt – sowohl in Südamerika als auch in Europa. Auch die bitteren Momente können geteilt werden.