Bank-Panne: Mann hat plötzlich 19 Milliarden Euro am Konto

Eine Billion Lira auf dem Konto – und trotzdem kein Geld für den Supermarkt. Ein Mann steckt mitten in einem surrealen Bankriätsel.

Ahmad Jahangard Takalo, 32 Jahre alt, gebürtiger Aserbaidschaner und seit etwa einem Jahrzehnt in der Türkei ansässig, stieß auf eine Entdeckung, die sich rasch von einem vermeintlichen Glücksfall in ein ernstes Problem verwandelte: Sein Bankkonto wies plötzlich einen Saldo von 999.999.999.999,99 Türkischen Lira aus – knapp eine Billion Lira, was zum Zeitpunkt der Entdeckung rund 21,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 19 Milliarden Euro entsprach. Auf den ungewöhnlichen Kontostand wurde er nicht etwa durch eine Mitteilung seiner Bank aufmerksam, sondern durch einen gescheiterten Einkauf: In einem Supermarkt in Van, einer Stadt im Osten der Türkei, verweigerte seine Bankkarte den Dienst.

Konten gesperrt

Seither sind Talalos Konten gesperrt. Türkische Medien berichten, dass die Behörden den Vorfall untersuchen und dem Betroffenen seit rund einem Monat der Zugang zu seinen Bankkonten verwehrt ist. Ungeklärt bleibt bislang, ob ein technischer Fehler, eine fehlerhafte Buchung, ein ungewöhnlicher Überweisungsvorgang oder ein anderer Umstand hinter dem Betrag steckt. Für Takalo bedeutet die Situation damit keine finanzielle Chance, sondern eine erhebliche Belastung im Alltag.

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Obwohl der Betrag theoretisch ausreichen würde, um ihn in die Reihen der reichsten Menschen weltweit zu katapultieren, steht ihm das Geld rechtlich nicht zu – zumindest solange die Herkunft ungeklärt und die Konten blockiert bleiben. Takalo wartet auf eine rasche Aufklärung des Falls.

Sein vorrangiges Ziel ist dabei nicht der Zugriff auf Milliarden, sondern die schlichte Rückkehr zu einem geregelten Alltag.