Baustellen-Drama: Fünf Arbeiter verschüttet – Zwei sterben

Ein tragischer Arbeitsunfall erschüttert Gampern: Mehrere Arbeiter wurden auf einer Baustelle verschüttet. Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der oberösterreichischen Gemeinde Gampern ein tragischer Arbeitsunfall. Auf einer Baustelle wurden mehrere Arbeiter unter Erdreich verschüttet, was zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und des Roten Kreuzes führte. Die Rettungskräfte wurden um etwa 15 Uhr alarmiert und eilten zum Unglücksort, um die Verschütteten zu bergen.

Insgesamt waren fünf Personen betroffen. Zwei der Arbeiter konnten mit leichten Verletzungen schnell gerettet werden. Die Lage war zunächst unübersichtlich, da unklar war, wie viele Menschen noch in der Baugrube gefangen waren. Schließlich wurde ein weiterer Arbeiter schwer verletzt geborgen und ins Krankenhaus in der Stadt Gmunden gebracht. Für zwei der verschütteten Arbeiter kam jedoch jede Hilfe zu spät; sie wurden zwar aus der Grube geborgen, erlagen jedoch noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die genaue Ursache des Unglücks ist weiterhin ungeklärt, und die Ermittlungen laufen.

Häufung tragischer Unfälle

Dieser Vorfall ereignet sich nur zwei Wochen nach einem anderen tödlichen Unfall in Oberösterreich. In der Stadt Traun waren Arbeiter in einen Liftschacht gestürzt. Dabei fiel ein 51-jähriger Mann auf einen 29-jährigen Kollegen, der in der Tiefe arbeitete. Beide kamen bei dem Unfall ums Leben, während ein dritter Arbeiter, 25 Jahre alt, den Sturz überlebte. Die Häufung solcher tragischer Unfälle sorgt für Besorgnis in der Region und unterstreicht die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen auf Baustellen.