Badedrama auf Urlaubsinsel: Mann wird von Meeresströmung in den Tod gerissen

Ein Urlaub auf Sardinien endete für ein österreichisches Ehepaar in einer Tragödie. Der geplante Erholungsaufenthalt verwandelte sich in einen schrecklichen Vorfall, als ein 80-jähriger Mann vor der Nordküste der italienischen Insel sein Leben verlor.

Medienberichten zufolge gerieten der Senior und seine 73 Jahre alte Ehefrau am Strand von Maragnani in Valledoria, einer Gemeinde an der Nordküste Sardiniens, in ernste Schwierigkeiten. Die starke Meeresströmung machte es dem Paar unmöglich, selbständig zum Ufer zurückzukehren. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Vermutlich fehlte ihm letztlich die körperliche Kraft, um gegen die Wassermassen anzukämpfen.

Rettung der Ehefrau

Seine Frau überlebte den Vorfall nur durch die Unterstützung anderer Badegäste, die ihr bei der Rückkehr an den Strand halfen. Nach einer Erstversorgung vor Ort musste die 73-Jährige per Rettungshubschrauber in ein nahes Krankenhaus transportiert werden.