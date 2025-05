Urlaubsschock: Hier wird die Touristensteuer fünfmal so hoch

Griechenland führt höhere Touristenabgaben ein – das müssen Urlauber jetzt wissen

Wer in diesem Sommer nach Griechenland reist, muss tiefer in die Tasche greifen. Das beliebte Urlaubsland hat seine Aufenthaltsabgaben deutlich erhöht. Für Apartments, in denen die meisten Urlauber übernachten, steigt die tägliche Gebühr von bisher 0,50 Euro auf 2,50 Euro pro Unterkunft. Bei Hotels fällt die Preissteigerung noch drastischer aus.

„Die Abgaben werden je nach Hotelkategorie zwischen 2 und 10 Euro täglich betragen“, erklärt Aleksandar Senicic, Direktor der Nationalen Vereinigung der Reiseagenturen. Wichtig für Familien und Gruppen: Die Gebühr wird pro Unterkunft und nicht pro Person berechnet.

Die genaue Höhe der Abgabe richtet sich nach Unterkunftsart und Reisezeit. In der Hauptsaison zahlen Gäste in einfachen Hotels mit ein bis zwei Sternen 2 Euro pro Nacht, während für Luxushotels mit fünf Sternen 15 Euro fällig werden. Wer über Plattformen wie Airbnb bucht, muss mit 8 Euro rechnen. Für Häuser und Villen über 80 Quadratmeter werden 10 Euro berechnet.

Saisonale Preisunterschiede

Deutlich günstiger wird es in der Nebensaison von November bis März. Dann sinken die Abgaben auf 0,50 Euro für einfache Unterkünfte und maximal 4 Euro für Fünf-Sterne-Hotels.

Besonders beliebte Inseln wie Santorini und Mykonos haben ihre Gebühren zusätzlich angehoben, um den Massentourismus einzudämmen. „Auch die Eintrittspreise für archäologische Stätten wurden erhöht“, so Senicic. All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Besucherzahlen zu regulieren und die Belastung für die Einheimischen zu verringern.

Neue Regelungen

Urlauber sollten zudem beachten, dass das Wildcampen an Stränden jetzt streng verboten ist. „Ab diesem Jahr gilt ein neues Gesetz, das Campen in Strandnähe komplett untersagt. Bei Verstößen drohen Strafen von mehreren tausend Euro, und die Kontrollen werden rigoros durchgeführt“, warnt der Tourismusexperte.

Auch im Straßenverkehr müssen sich Reisende auf verschärfte Kontrollen einstellen, besonders im Norden Griechenlands. „Dieses Jahr wird verstärkt auf Geschwindigkeit, Fahrzeugausstattung und Gurtpflicht geachtet“, betont Senicic.

Sein Tipp für Reisende nach Chalkidiki oder Thasos: „Fahren Sie über Bulgarien, das jetzt zum Schengen-Raum gehört.“