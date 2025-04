Beerdigung endet im Chaos: Sargträger fallen in ausgehobenes Grab (VIDEO)

Bei einer Beerdigung in Philadelphia kam es zu einem tragischen Zwischenfall, als trauernde Angehörige dem verstorbenen Benjamin Aviles am 21. März die letzte Ehre erweisen wollten. Der eigentlich als würdevoller Abschied geplante Moment auf dem Greenmount Cemetery endete in einem Schockmoment für alle Beteiligten. Nach dem Transport des Sarges vom Leichenwagen zur letzten Ruhestätte gab die hölzerne Einfassung des Grabes plötzlich nach. Die Sargträger samt dem Leichnam stürzten in die ausgehobene Grabstelle. Ein Trauergast hielt den Vorfall zufällig auf Video fest, wodurch die Aufnahmen rasch in den sozialen Netzwerken kursierten.

Der Unfall führte zu verschiedenen Verletzungen bei mehreren Teilnehmern der Zeremonie. Beine, Rücken und Hände wurden in Mitleidenschaft gezogen. Besonders schwer traf es den Sohn des Verstorbenen, auf den der Sarg beim Einsturz fiel. Er verlor kurzzeitig das Bewusstsein. „Der Sarg lag auf ihm, und er war sofort bewusstlos, mit dem Gesicht im Schlamm“, schildert die Stieftochter des Verstorbenen gegenüber ABC6.

Wackelige Konstruktion

Sie hatte bereits vor dem Unglück Bedenken bezüglich der Konstruktion. „Das ganze Teil schwankte. Es war wackelig, das Holz war nass und durchgeweicht“, so die US-Amerikanerin.

Die Hinterbliebenen erheben nun schwere Vorwürfe gegen das Bestattungsinstitut und die Friedhofsverwaltung. Sie sehen in dem mangelhaften Zustand der Grabeinfassung ein klares Zeichen von Fahrlässigkeit und verlangen eine finanzielle Entschädigung.

Die Beerdigungszeremonie konnte nach dem Unfall nicht zu Ende geführt werden.