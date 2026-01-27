Beliebte Urlaubsinsel verlangt bald Kontoauszüge bei der Einreise

Paradies mit Preisschild: Bali will künftig nur noch zahlungskräftige Gäste willkommen heißen. Die Insel plant strenge finanzielle Einreisekontrollen für alle Touristen.

Die balinesische Regierung plant, die Einreisebestimmungen für ausländische Besucher deutlich zu verschärfen. Künftig könnten Touristen gezwungen sein, ihre finanzielle Bonität durch Vorlage von Kontoauszügen der vergangenen drei Monate nachzuweisen und ein Rück- oder Weiterreiseticket vorzulegen. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Massentourismus auf der bei Reisenden beliebten Insel stärker zu regulieren.

Balis Gouverneur I Wayan Koster erklärte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Antara, dass die finanzielle Situation der letzten drei Monate ein entscheidendes Kriterium für die Definition eines „hochwertigen Touristen“ darstelle. Die Initiative ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der die Insel verstärkt auf qualitativ hochwertigen Tourismus setzen möchte.

Die Provinzregierung verfolgt mit diesem Ansatz mehrere Ziele: Sie will zahlungskräftigere Gäste anlocken, die lokale Vorschriften respektieren und kulturelle sowie religiöse Traditionen achten. Nach Ansicht der Behörden würde dies nicht nur wirtschaftliche Vorteile bringen, sondern auch zum Schutz der unter dem Massentourismus leidenden Umwelt und Kultur beitragen. Die Besucherzahlen unterstreichen den Handlungsdruck – 2025 empfing die Insel mit ihren gut vier Millionen Einwohnern rund 7,1 Millionen internationale Gäste.

Weitreichende Auswirkungen

Die geplanten Nachweispflichten könnten weitreichende Folgen haben und nicht nur Kurzzeiturlauber mit einem „Visa on Arrival“ betreffen, sondern auch Reisende mit längerfristigen Aufenthaltsgenehmigungen. Auch Staatsbürger aus dem deutschsprachigen Raum, die bisher vergleichsweise unkompliziert einreisen konnten, müssten sich auf die neuen Regelungen einstellen. Statt einer festen Mindestsumme planen die Behörden offenbar eine individuelle Prüfung, ob die nachgewiesenen finanziellen Mittel zum jeweiligen Reiseplan passen.

Koster rechtfertigt die Verschärfung mit internationalen Standards. Er verweist darauf, dass indonesische Staatsbürger bei Reisen in zahlreiche andere Länder ebenfalls ihre Zahlungsfähigkeit nachweisen müssen. Die geplante Regelung solle daher auch für mehr Ausgewogenheit im internationalen Reiseverkehr sorgen. Unterstützung erhält der Gouverneur von der indonesischen Zentralregierung – Tourismusministerin Widiyanti Wardhana bekräftigte bei einem Pressetermin in Ubud ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem Vorhaben, ohne jedoch konkrete Umsetzungsdetails zu nennen.

Offene Fragen

Genau diese fehlenden Details rufen jedoch Kritiker auf den Plan. Sowohl Politiker als auch Vertreter der Tourismusbranche fordern einen präzisen Implementierungsplan. Balis Senator äußerte Bedenken hinsichtlich des administrativen Aufwands bei der Prüfung von Kontoauszügen und wies auf fehlende Zugriffsrechte regionaler Behörden auf entsprechende Bankdaten hin. Experten melden zudem Zweifel an, ob Kontoauszüge tatsächlich aussagekräftige Indikatoren für die Zahlungsfähigkeit darstellen, und werfen Fragen zum Datenschutz auf.

Ungeklärt bleibt auch der genaue Zeitpunkt der Überprüfung – ob sie direkt bei der Ankunft am Flughafen Denpasar oder bereits im Vorfeld während des Visaverfahrens stattfinden soll.

Der ehemalige stellvertretende Tourismusminister Sapta Nirwandar plädiert für letztere Option, da er Kontrollen direkt am Flughafen für praktisch schwer umsetzbar hält.