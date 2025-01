Beliebter Drogeriemarkt will jetzt online Medikamente verkaufen

Das Projekt verdeutlicht die Strategie des beliebten Drogeriemarkts, sich langfristig in der digitalen Gesundheitsbranche zu etablieren und seine Marktpräsenz auszubauen.

Die in weiten Teilen Europas populäre Drogeriemarktkette dm plant, ab der zweiten Jahreshälfte 2025 eine Online-Apotheke in Deutschland anzubieten. Diese Plattform wird sowohl rezeptfreie als auch apothekenpflichtige Medikamente führen. Bestrebungen zur Zusammenarbeit mit verschiedenen OTC-Produkten und Herstellern werden derzeit intensiviert, wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab.

Ein entscheidender Aspekt der zukünftigen Online-Plattform ist die Kooperation mit innovativen Startups. Laut Sebastian Bayer, dem Marketingchef von dm, sollen diese Partnerschaften frische Impulse und zukunftsorientierte Ideen in den Gesundheitsmarkt einbringen. Das Ziel ist klar: Innovative Ansätze sollen nahtlos in das Geschäftsmodell der neuen Online-Apotheke integriert werden.

Umsetzung zunächst in Deutschland

Während das Konzept vorerst ausschließlich in Deutschland umgesetzt wird, zeigt auch Österreich großes Interesse an dieser Neuentwicklung. Ein Sprecher von dm Österreich erläuterte gegenüber der Zeitung „5 Minuten“, dass ein starkes Bestreben besteht, den Online-Service ebenfalls einzuführen. Enge Absprachen mit den deutschen Kollegen werden bereits geführt, um eine zügige Ausrollung in Österreich – und potenziell weiteren Ländern – zu ermöglichen. Ein fester Starttermin für die Einführung in Österreich steht jedoch noch aus.

Das Projekt unterstreicht dms Strategie, sich in der digitalen Gesundheitsbranche zukunftssicher aufzustellen und gleichzeitig eine größere Marktpräsenz zu erlangen. Wir werden über weitere Entwicklungen und den Fortschritt dieser Initiative kontinuierlich berichten.