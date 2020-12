Berühmte Zvezde Granda Sängerin wurde von ihrem Freund verprügelt

Die Zvezde Granda Sängerin berichtete der Polizei, dass sie von ihrem Freund M.K., mit dem Tijana Milentijević in einer Beziehung ist, brutal geschlagen wurde.

Der Zusammenstoß fand gestern in der Früh statt als M.K., wie sie der Polizei mitteilte, die Sängerin angriff. “Gestern um 12:05 Uhr meldete Tijana Milentijević der Polizei, dass sie von ihrem Freund geschlagen wurde. Sie lebte mit ihm in ihrer Wohnung in Vozdovac. Ihr Freund hat ihr heute Morgen in einem sichtlich berauschten Zustand ins Gesicht geschlagen und sie mit kaltem Wasser abgeduscht. Tijana hatte keine sichtbaren Verletzungen, aber sie ging in die Notaufnahme”, sagte eine Quelle der Polizei zu Blic.

“Danach hatte die Polizei ein Gespräch mit ihrem Freund, der erklärte, dass er das Mädchen leicht geschlagen habe und dass Tijana seinen Körper zerkratzt und ihn gebissen habe”, berichtet die Polizei-Pressestelle. Tijana Milentijević wurde mit dem Hit “Žena od sultana” berühmt. Sie begann in der Casting Show „Zvezde Granda“ zu singen und überzeugte mit ihrem ersten Song über Nacht die Zuhörer der Region.