Snezana Djurisic verklagt ihren Kandidaten in Zvezde Granda

Snezana Djurisic erstattete Strafanzeige gegen Dusan Vukadinovic, einem Kandidaten, den sie in Zvezde Granda betreute, sowie seiner Mutter Nata Vukadinovic, weil sie ihr vorwarfen, Bestechungsgelder verlangt zu haben, um den Kandidaten in die nächste Runde des Wettbewerbs zu lassen.

Wie das Medium Kurir schreibt, erklärte die Sängerin in der Klage durch ihren Anwalt, Dusan und Nata hätten ihr durch die Medien Rufmord zugefügt, weil sie die Unwahrheit über sie gesagt hätten. In der Schadensersatzklage soll sie angegeben haben, dass sie von den beiden verlange, ihr insgesamt eine Million hunderttausend Dinar, also etwa 9.500 Euro, zu zahlen.

„Nach dem Strafprozessgesetz beträgt die Strafe für Beleidigung 40.000 Dinar (340,80 Euro) bis 100.000 Dinar (852 Euro), aber wenn die Straftat über die Medien begangen wurde, beträgt die Strafe 150.000 Dinar (1.278 Euro) bis 450.000 Dinar (3.834 Euro). Da dies der Fall war, forderte Snezanas Anwalt in der Klage gegen Dusan und seiner Mutter Nata Djurisic die Zahlung von jeweils 450.000 Dinar (3.834 Euro) sowie 200.000 (1.704 Euro) Schadensersatz. Dies sind die gesetzlich vorgesehenen Höchststrafen. Das Gericht kann diesen Vorschlag ganz oder teilweise annehmen, nachdem alle Umstände berücksichtigt wurden und alle ihre Aussagen abgegeben haben“, sagte die Kurir-Quelle.

Djurisic antwortete gestern nicht auf Medienanfragen. Sie hat wiederholt erklärt, dass die Bestechungsaffäre vor Gericht enden wird und dass sie den zuständigen Institutionen beweisen wird, dass sie unschuldig ist und dass die Vukadinovics sie zu Unrecht beschuldigt haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Dusan, als er aus dem weiteren Wettbewerb bei Zvezde Granda ausgeschieden war, den Medien mitteilte, dass seine Mentorin Snezana Djurisic von ihm Geld verlangt hat, um in die nächste Runde zu kommen. Dann wiederholte seine Mutter Nata dasselbe, die behauptete, die Sängerin habe sie persönlich wegen Geld angesprochen.