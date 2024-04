Beschimpft & bedroht: Einsatzkräfte in Favoriten attackiert

Am gestrigen Mittwochmittag wurde die Polizei in den 10. Wiener Gemeindebezirk gerufen, nachdem ein 44-jähriger einheimischer Mann unerwartet Passanten sowie Hilfs- und Ordnungskräfte angegriffen hatte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden um 11.30 Uhr alarmiert, als Meldungen über einen gewalttätigen Zwischenfall eingingen. Nach ersten Berichten soll der 44-jährige Österreicher einen 39-jährigen deutschen Staatsbürger verbal attackiert und mit Faustschlägen bedrängt haben. Daraufhin stieß der Deutsche den Angreifer von sich, woraufhin dieser auf die Gleise fiel. Während der Deutsche unverletzt blieb, erlitt der Österreicher leichte Verletzungen.

Aggressives Verhalten

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie die beiden Männer bereits auf dem Bahnsteig vor, so die Polizei in einer Mitteilung. Während der Befragung zur Klärung des Sachverhalts zeigte sich der 44-Jährige unkooperativ und aggressiv: Er äußerte Beschimpfungen und Drohungen gegenüber Zivilisten, Einsatzkräften und den Polizisten selbst. Sein Verhalten setzte sich fort und eskalierte während der medizinischen Erstversorgung durch das Personal der Berufsrettung Wien, wobei zwei Rettungskräfte Verletzungen erlitten.

Unkontrollierbares Verhalten

Eine professionelle medizinische Betreuung des 44-Jährigen war aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität nicht möglich. Die Ermahnungen der Ordnungskräfte, sein strafbares Verhalten zu unterlassen, blieben erfolglos. Daher wurde der Mann vorläufig festgenommen, um weitere Gefährdungen für die Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte zu unterbinden.