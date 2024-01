Besser in Bar zahlen: Hier solltet ihr nicht mit Karte zahlen!

Kreditkartenbetrug ist eine ständige Bedrohung, die uns alle betrifft. Wissen Sie, wo die Risiken am größten sind? Dieser Artikel beleuchtet die sieben riskantesten Orte in Österreich, an denen Sie Ihre Karte verwenden können, und bietet wertvolle Tipps, um sich vor Betrügern zu schützen.



Die Gefahr des Kreditkartenbetrugs ist allgegenwärtig und stellt eine ständige Bedrohung dar. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich der Risiken bewusst zu sein und zu wissen, wo diese am größten sind. Hier sind die sieben riskantesten Orte in Österreich, an denen Sie Ihre Karte verwenden können:

1. Geldautomaten: Seit Jahren sammeln Diebe Informationen von Debit- und Kreditkarten, indem sie Daten von Geldautomaten abziehen. Trotz der Innovation der Chipkarten, die teilweise entwickelt wurde, um dieses Risiko zu beheben, passen sich die Diebe ständig an.

2. Tankstellen: Diese sind ein Paradies für Kreditkarten-Diebe, da sie eine große Anzahl von Benutzern haben und oft minimale Aufsicht bieten. Diebe haben viele Möglichkeiten, Datenabzugsgeräte, sogenannte Skimmer, und kleine Kameras, die PINs aufzeichnen, zu installieren.

3. Straßenverkäufer: Bei Festivals, Messen, Konzerten und anderen Veranstaltungen wissen die Besucher manchmal nicht, ob der Verkäufer vertrauenswürdig ist oder ein Gerät zum Abziehen von Kartendaten verwendet.

4. Restaurants: Viele verarbeiten Karten im hinteren Teil des Raumes, außerhalb Ihrer Sicht. Wenn der Kellner unethisch ist, könnte er Ihre Karte durch ein Datenabzugsgerät ziehen und mehr als Ihre Mahlzeit berechnen.

5. Handelsketten: Trotz ihrer Ressourcen für die Investition in Sicherheit, macht die große Anzahl von Menschen, die ihre Karten an diesen Orten durchziehen, sie zu besonders attraktiven Zielen für Diebe.

6. Online-Shops: Eine Internettransaktion kann Ihre Kreditkarteninformationen an mehreren Stellen offenlegen. Informationen können von bösartiger Software auf Ihrem Gerät gestohlen werden, von einer Person, die die Übertragung abfängt, oder als Folge eines Datenlecks vom Händler.

7. Jeder Ort, der Ihre Informationen speichert: Das Risiko eines Kreditkarten-Diebstahls endet nicht, wenn Sie die Karte durchziehen. Jedes Geschäft, das Ihre Kreditkartennummer speichert, könnte ein Datenleck erleben, bei dem ein Hacker Zugang zu den Informationen auf Ihrer Karte erhält.

Um sich vor Kreditkartenbetrug zu schützen, ist es wichtig, vorsichtig zu sein, wo und wie Sie Ihre Karte verwenden. Achten Sie auf verdächtige Geräte an Geldautomaten oder Kassensystemen, seien Sie vorsichtig bei Online-Transaktionen und geben Sie Ihre Karteninformationen nur an vertrauenswürdige Verkäufer weiter. Bleiben Sie wachsam und schützen Sie sich vor Betrügern.