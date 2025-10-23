Betrugs-Welle: Lotterien schlagen Alarm in ganz Österreich!

Betrüger versprechen Lotterie-Millionen und fordern persönliche Daten. Die Österreichischen Lotterien schlagen Alarm und geben wichtige Verhaltensregeln.

Aktuell häufen sich gefälschte E-Mails, die angeblich von den Österreichischen Lotterien stammen und Empfänger auffordern, für eine vermeintliche Gewinnauszahlung persönliche Daten preiszugeben. Die Österreichischen Lotterien warnen ausdrücklich vor diesen betrügerischen Nachrichten. Das Unternehmen betont, dass es niemals Kundendaten per E-Mail anfordert oder Vorauszahlungen für Gewinnüberweisungen verlangt – und dies auch künftig nicht tun wird.

Bei diesen betrügerischen Nachrichten handelt es sich um sogenannte Phishing-Mails (Betrugs-E-Mails), die darauf abzielen, sensible Informationen wie Bankdaten zu erbeuten. Betroffene können sich an die Cybercrime Helpline Wien wenden, die unter der Telefonnummer 01/4000-4006 werktags zwischen 7:30 und 17:00 Uhr erreichbar ist. Dort erhalten sie kostenlos, anonym und vertraulich erste Beratung bei Internetkriminalität wie Phishing-Attacken.

Hilfe bei Betrug

Bei Bedarf erfolgt eine Weitervermittlung an andere Stellen, beispielsweise das Bundeskriminalamt. Betrügerische E-Mails sollten umgehend gelöscht werden, ohne darauf zu reagieren. Besondere Vorsicht ist geboten – folgen Sie niemals den Anweisungen in solchen E-Mails oder PDF-Anhängen.

Schutzmaßnahmen beachten

Vermeiden Sie unbedingt das Anklicken enthaltener Links oder das Öffnen von Dateien. Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten, Passwörter, Kreditkarteninformationen oder Bankverbindungen preis. Leisten Sie keine Vorauszahlungen für angebliche Gewinnauszahlungen. Falls Sie bereits Bankdaten weitergegeben oder sogar Geld überwiesen haben, kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank.