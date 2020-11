Betrugsfall: High-Life in Kroatien dank 100.000 Euro Soziallleistungen aus Österreich

13 Jahre lang soll ein 72-jähriger Kroate zu Unrecht Sozialleistungen des österreichischen Staates kassiert haben.

Der Vorwurf: Er habe eigentlich seinen Lebensmittelpunkt in Kroatien gehabt und gleichzeitig Sozialleistungen in Österreich kassiert. Laut Berichten soll er von der Landespolizeidirektion Steiermark überführt worden sein.

Dabei kommt relativ klar heraus, dass seine Frau, sein Sohn und dessen Frau auch in den Betrugsfall involviert sein sollen: Sein 42-jähriger Sohn und dessen 38-jährige Frau sollen in Graz immer wieder Formulare für den Vater ausgefüllt und sich so am Betrug beteiligt haben.

Die Familie wurde wegen schweren Betrugs, Geldwäscherei und Urkundenfälschung angezeigt.