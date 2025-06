Betrunkener (19) zerstört Bushaltestelle – Führerschein weg

Ein 19-jähriger Wolfsberger verursachte kurz vor Mitternacht einen schweren Verkehrsunfall auf der Feldkirchner Straße in Klagenfurt. Der junge Mann, der stadtauswärts unterwegs war, verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine sofort durchgeführte Alkoholkontrolle bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers, woraufhin ihm die Beamten umgehend den Führerschein entzogen.

Schwerer Aufprall

Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Randstein und prallte anschließend gegen eine Bushaltestelle. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass auch die Fassade eines angrenzenden Geschäftsgebäudes beschädigt wurde, bevor der Wagen zum Stillstand kam. Sowohl am Auto als auch an der Bushaltestelle entstand Totalschaden.

Leichte Verletzungen

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt rückte aus, um die Unfallstelle zu räumen, während ein Abschleppunternehmen das stark beschädigte Fahrzeug abtransportierte. Der Unfallverursacher sowie sein 20-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden beide zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden beide zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

⇢ Auto überschlägt sich: 3-Jähriger und Oma aus Wrack gerettet (FOTOS)