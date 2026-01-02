Betrunkener ballert in der Silvesternacht – Kugel schlägt neben schlafendem Kind ein

Alkoholisiert und mit Gewehr in der Hand wollte er bei einem Video-Anruf angeben. Sekunden später durchschlug eine Kugel das Fenster eines Kinderzimmers.

In der Silvesternacht kam es in Oberwart (Burgenland) zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein 31-Jähriger feuerte in alkoholisiertem Zustand vier Schüsse aus seinem Gewehr ab, während er versuchte, seine Waffen per Video-Telefonie zu präsentieren. Eine der abgefeuerten Kugeln durchschlug das Fenster eines etwa 150 Meter entfernten Einfamilienhauses und drang in das Kinderzimmer ein, in dem ein fünfjähriges Mädchen schlief.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag kurz vor fünf Uhr morgens. Der Vater des Kindes nahm zwar ein Geräusch wahr, konnte jedoch zunächst keine Schäden feststellen. Erst am nächsten Morgen entdeckte er die Einschussstelle im Fenster des Kinderzimmers sowie Beschädigungen an der Zimmereinrichtung. Er verständigte daraufhin sofort die Behörden.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Polizei konnte durch intensive Ermittlungsarbeit den Verantwortlichen noch am selben Tag identifizieren. Die Beamten beschlagnahmten die registrierten Waffen des Mannes und verhängten ein Waffenverbot gegen ihn.

Der 31-jährige Schütze wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

