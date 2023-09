Betrunkener Fahrer fährt in falsche Richtung und zeigt sich selbst an (VIDEO)

Ein betrunkener Fahrer in Nebraska sorgt für Aufsehen, als er in die falsche Fahrtrichtung auf der Autobahn fährt und den Vorfall selbst bei der Polizei meldet. Ein Video des Vorfalls wird viral und löst eine Welle der Empörung in den sozialen Medien aus.

In einem bemerkenswerten Vorfall in Nebraska lenkte ein betrunkener Fahrer sein Auto in die entgegengesetzte Richtung auf der Autobahn. Als er bemerkte, dass Autos auf ihn zukamen, rief er verwirrt die Polizei und meldete den Vorfall.

„Ich bin auf der Autobahn und etwas stimmt nicht. Ein Auto fährt in die entgegengesetzte Richtung und hat mich fast von der Straße gedrängt“, sagte er den Beamten.

Dank des schnellen Eingreifens der Polizei konnte der Fahrer abgefangen und gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab, dass er die doppelte Menge Alkohol im Blut hatte als erlaubt. Glücklicherweise wurde während dieses Vorfalls niemand verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen und zur Ausnüchterung festgehalten.

Die Aufnahme des Vorfalls, der im März dieses Jahres stattfand, wurde vor einigen Tagen auf dem Facebook-Profil des Sheriffbüros des Lancaster County in Nebraska veröffentlicht.

Unter dem Titel „Wahre Geschichte“ wurde das Video schnell zu einem Hit in den sozialen Medien. Im Video hört man auch, wie der betrunkene Fahrer zugibt, dass er einen Verstoß begangen hat.