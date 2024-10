Betrunkener Mann half bei der Suche nach sich selbst

Ein unerwartetes Ereignis in der Türkei hat für Schlagzeilen gesorgt: Der 50-jährige Beyhan Mutlu wurde als vermisst gemeldet, nachdem er sich während eines abendlichen Treffens mit Freunden in einen nahegelegenen Wald betrunken entfernt hatte und nicht zurückkehrte. Die Situation wurde kurios, als Mutlu unwissentlich an der Suche nach sich selbst teilnahm.

Such-Aktion gestartet

Nachdem Beyhan nicht zurückgekehrt war, alarmierten seine Freunde die Behörden aus Sorge um sein Wohlergehen. Eine offizielle Suchaktion wurde eingeleitet, die von einer Gruppe freiwilliger Helfer unterstützt wurde. Zusammen durchkämmten sie die Umgebung, riefen stundenlang seinen Namen und suchten intensiv nach ihm.

Die überraschende Entdeckung

Inmitten dieser intensiven Suchaktion meldete sich plötzlich eine Person mit lallenden Worten: „Wen suchen wir? Ich bin hier.“ Es stellte sich heraus, dass es sich um Beyhan selbst handelte, der anscheinend unter Alkoholeinfluss einen Großteil der Zeit bei der Suchaktion mitgemacht hatte. Die unerwartete Offenbarung versetzte den Suchtrupp in Erstaunen und Gelächter.

Wie es zu diesem Missverständnis kam und warum Beyhans Freunde ihn nicht direkt erkannten, bleibt unklar. Abschließend wurde Beyhan, begleitet von der Polizei, sicher nach Hause gebracht, womit die Suche ein unerwartetes und kurioses Ende fand.