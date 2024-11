Betrunkener muss Flieger verlassen – kurz darauf ist er tot

Ein geplantes Geburtstagsfest unter der türkischen Sonne endete für die Familie von Ben Crook in einer Tragödie. Der Brite wurde nach einem Vorfall an Bord eines Flugzeugs aus diesem verwiesen und schlussendlich tot aufgefunden.

Streit an Bord führt zu dramatischem Ausgang

Am Ende September trat Ben Crook mit seiner Partnerin und den zwei Kindern die Reise nach Antalya an, um dort seinen 32. Geburtstag zu feiern. Wie die britische „Daily Mail“ berichtete, war Crook bereits vor dem Abflug stark alkoholisiert und setzte seinen Konsum während des Fluges fort. Ein Streit eskalierte, zerstörte er sowohl sein eigenes als auch das Handy seiner Partnerin. Bei der Landung wurde er deswegen auf dem Flieger geworfen.

Aufgrund der beschädigten Handys war eine Kommunikation mit der Familie nicht möglich. Die besorgten Angehörigen veröffentlichten eine Suchanzeige auf Facebook.

Zuletzt soll Crook im Stadtzentrum von Antalya, im Viertel Kaleici, gesehen worden sein. Er trug ein schwarzes Versace-Hemd, Shorts und weiße Nike-Sneaker, bevor er spurlos verschwand.

Dramatisches Ende und laufende Untersuchungen

Wenige Tage nach seinem Verschwinden wurde die Leiche von Ben Crook in der Nähe des Familienhotels in Selçuk am Fuße eines Abhangs gefunden. Sein Vater reiste in die Türkei, um seinen Sohn zu identifizieren, was seine schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Eine in Antalya durchgeführte Obduktion verlief ergebnislos, während eine zweite Untersuchung in Wales ergab, dass Crook an den Folgen eines Sturzes aus großer Höhe gestorben war.

Freunde von Ben haben eine GoFundMe-Kampagne eingerichtet, um die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Bislang wurden rund 13.925 Pfund (ca. 16.731 Euro) gesammelt. Der Vorfall wird derzeit von den Behörden weiter untersucht, Details stehen noch aus.