Betrunkener Postbote verteilt Pension in Kneipe!

In einem Gasthaus in Bijeljina kam es zu einer ungewöhnlichen Szene, als der Postbote N.B. begann, unverteilte Renten an die Gäste zu verteilen. Die Situation eskalierte in eine Schlägerei und endete mit der Verhaftung des Postboten.

Eine ungewöhnliche Szene ereignete sich gestern Abend in einem Gasthaus in Bijeljina. Der Hauptakteur war der junge Postbote N.B., der schließlich von der Polizei zur örtlichen Polizeistation gebracht wurde.

Laut Informationen des Portals RTVBN war der Postbote betrunken und hatte unverteilte Renten in seiner Posttasche. In einer unerwarteten Wendung lud der Postbote die Gäste der Reihe nach ein und begann, die Renten von Tisch zu Tisch zu verteilen.

Die Situation eskalierte jedoch schnell. Ein Streit entbrannte und mündete in eine Schlägerei. Die Polizei wurde gerufen und nahm den betrunkenen Postboten mit zur Polizeistation.

Aber nicht nur der Postbote musste die Konsequenzen seines Handelns tragen. Wie BN erfahren hat, wurde auch der Direktor der Post, Rada Bjelica, zu einem informativen Gespräch auf die Polizeistation eingeladen.

Die genauen Umstände, die zur Schlägerei und zur ungewöhnlichen Rentenverteilung geführt haben, sind noch unklar. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen diese Aktion für den Postboten, den Direktor der Post und die Rentenempfänger haben wird.