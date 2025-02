Bewaffneter junger Mann wollte Schule stürmen!

Ein bewaffneter Jugendlicher versetzte eine Schule in Hagen in Alarmbereitschaft. Die Polizei umstellte das Gebäude, während die Suche nach dem Verdächtigen lief.

In der Hagener Innenstadt, Nordrhein-Westfalen, haben schwerbewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei die Liselotte-Funcke-Schule umstellt. Ein Jugendlicher im Alter von 16 bis 18 Jahren drang in das Schulgebäude ein, was zu einem großen Polizeieinsatz führte. Der Vorfall ereignete sich um 8:30 Uhr, als der Verdächtige das Schulgebäude betrat. Schüler und Lehrer alarmierten die Polizei, als sie den Eindringling bemerkten. Die Beamten gehen davon aus, dass der Jugendliche bewaffnet ist.

Die Schülerin, die im Fokus des Angreifers stand, befindet sich mittlerweile in Sicherheit und wird von der Polizei vernommen. Ein Sprecher erklärte, dass die Schülerin sich bei der Polizei befindet und vernommen wird. Die Polizei sucht nun nach einer Person in der Innenstadt.

Hintergrund des Verdächtigen

Nach Informationen handelt es sich bei dem Verdächtigen um den Ex-Freund der betroffenen Schülerin. Der junge Mann ist kein Schüler der Liselotte-Funcke-Schule.

Lesen Sie auch: „Fake“-Chirurg führt Beauty-OP in Wohnung durch: Opfer landet im SpitalIn Wien wurde eine schwer verletzte Frau nach einer illegalen Operation ins Krankenhaus gebracht. Der vermeintliche Chirurg ist nun unter Arrest.

„Fake“-Chirurg führt Beauty-OP in Wohnung durch: Opfer landet im SpitalIn Wien wurde eine schwer verletzte Frau nach einer illegalen Operation ins Krankenhaus gebracht. Der vermeintliche Chirurg ist nun unter Arrest. Illegale Fleischerei in Ottakring: 200 Kilo Fleisch sichergestelltIn den Räumlichkeiten einer ehemaligen Apotheke in Wien-Ottakring wurden 200 Kilogramm Fleisch sichergestellt.

Illegale Fleischerei in Ottakring: 200 Kilo Fleisch sichergestelltIn den Räumlichkeiten einer ehemaligen Apotheke in Wien-Ottakring wurden 200 Kilogramm Fleisch sichergestellt. Kündigungen: Diese Großbank kürzt jetzt bis zu 4.000 StellenDie Commerzbank steht vor einem bedeutenden Stellenabbau, um die Kosten zu senken und eigenständig zu bleiben. Insider berichten von bis zu 4.000 betroffenen

Polizei-Fahndung

Die Polizei hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen auch die Bereitschaftspolizei und ein Hubschrauber zum Einsatz kommen. Alle anderen Schüler sind außer Gefahr, dennoch haben Polizei- und Rettungskräfte eine Betreuungsstation eingerichtet, um Unterstützung anzubieten.