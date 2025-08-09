Bewaffneter Überfall: 61-Jähriger zückt Messer in Apotheke

Ein 61-Jähriger bedrohte am Freitagmorgen eine Apothekenmitarbeiterin in Wien-Währing mit einem Messer. Sein Ziel: die Herausgabe von Substitol (Methadon-Ersatztherapie) zu erzwingen. Der Vorfall ereignete sich gegen 8:35 Uhr.

📍 Ort des Geschehens

In seiner späteren Einvernahme erklärte der österreichische Staatsbürger, dass er regelmäßig Substitol in dieser Apotheke beziehe. Seine letzte Dosis sei ihm jedoch gestohlen worden, weshalb er erneut die Einrichtung aufsuchte und zur Waffe griff.

Substitol ist ein Medikament für die Opioid-Substitutionstherapie und wird bei Drogenentzug als Methadon-Ersatz eingesetzt. In Österreich ist die Abgabe streng reglementiert und erfolgt nur gegen ärztliche Verschreibung. Für Patienten in Substitutionstherapie ist die kontinuierliche Einnahme medizinisch notwendig, da ein Entzug zu starken körperlichen Beschwerden führen kann.

Polizeiliche Maßnahmen

Alarmierte Polizeistreifen nahmen den Mann noch vor Ort fest. Das bei der Tat verwendete Küchenmesser wurde von den Beamten sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernommen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-jährige Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt und durfte die Polizeistation wieder verlassen. Ihm droht eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung nach § 107 StGB, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet werden kann.