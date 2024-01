Beziehung endet mit vom Balkon geworfener Kleidung und Bargeldraub

Ein früher Sonntagmorgen in Wien-Ottakring: Die Nachbarn eines Mehrparteienhauses werden Zeugen eines ungewöhnlichen Schauspiels. Ein 39-jähriger Mann wirft Kleidungsstücke vom Balkon des dritten Stocks. Es ist das Ende einer Beziehung, das die Polizei auf den Plan ruft.

Der 39-jährige Nordmazedonier und seine 23-jährige serbische Ex-Freundin hatten sich erst kürzlich getrennt. Die Emotionen kochten hoch und führten zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Meinungsverschiedenheit landeten zahlreiche Kleidungsstücke der jungen Frau auf der Straße.

10.000 Euro gestohlen

Nach einem Streit am Sonntag verließ die 23-Jährige in Begleitung der Polizeibeamten die Wohnung. Doch als die junge Serbin die Wohnung verließ, nahm sie mehr mit als nur ihre persönlichen Gegenstände. Sie hatte die Gelegenheit genutzt und mehr als 10.000 Euro in bar eingesteckt.

Der Nordmazedonier bemerkte den Diebstahl schnell und lief seiner Ex-Freundin und den Beamten hinterher. Er forderte sein Geld zurück. Doch die 23-Jährige versuchte zu flüchten. Sie konnte jedoch kurze Zeit später gestoppt werden – das Geld noch immer bei ihr.

Die Wiener Staatsanwaltschaft hat die junge Frau daraufhin auf freiem Fuß angezeigt. Warum der 39-Jährige eine so hohe Summe an Bargeld in seiner Wohnung hatte, bleibt vorerst ein Rätsel.