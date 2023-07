Liebesdrama in München: Tödlicher Ausgang in Bar!

In der Münchner Sonnenstraße steigt besorgniserregend die Anzahl der Raubüberfälle und Angriffe. Vor kurzem hat sich hier ein tragisches Ereignis ereignet: In der Bar namens Sausalitos ereignete sich am Samstagabend ein tödliches Liebesdrama, bei dem ein 53 Jahre alter Mann aus Ebersberg sein Leben verlor.

Gegen halb elf am Abend betrat ein Mann die gut besuchte Cocktailbar und zückte ein Küchenmesser. Mit diesem griff er einen 55-jährigen Mann aus demselben Bezirk Ebersberg an, der gerade einen Abend mit seinen Freunden in der Bar verbrachte. Unter ihnen war die Frau, der Grund für seine Attacke, wie uns die Polizei berichtet.

„Die betreffende Dame war einst mit dem Angreifer liiert und führt nun eine Beziehung mit dem 55 Jahre alten Opfer, so zumindest die Aussagen von Zeugen“, erläuterte der Polizeisprecher Marin Marić. Weiterhin fügte er hinzu: „Aufgrund der stark emotionalen Ausführung der Tat vermuten wir Liebe und Eifersucht als Motiv.“

Der mutmaßliche Täter, der offenbar eifersüchtig auf sein vermeintliches Liebesinteresse war, versuchte zuerst, seinen Rivalen mit einem Messerstich in die Brust zu töten. Dieser überlebte jedoch den Angriff und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Bevor die anwesenden Personen dem Angreifer das Messer entreißen konnten, stach er sich selbst in den Bauch und den Hals und erlag am Sonntagmorgen seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die Polizei reagierte umgehend und war mit 35 Einsatzfahrzeugen sowie einem Kriseninterventionsteam vor Ort. Die Cocktailbar Sausalitos wurde sofort geschlossen, während einige Gäste schockiert auf dem Gehweg verharrten, da sie das brutale Geschehen gerade miterlebt hatten. Mehrere Zeugen wurden befragt, und zwei Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach den Ermittlungen stammen beide Männer ursprünglich aus Bayern, einem Bundesland im Süden Deutschlands.