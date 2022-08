Ungleicher Kampf: Schwimmer überlebte Angriff von Alligator (VIDEO)

Der 34-jährige JC La Verde aus Florida wurde am 3. August beim Schwimmen in einem See von einem 3,5 Meter langen Alligator angegriffen. Der Mann überlebte die Attacke, die Szenen wurden von Kameras festgehalten.

Die von La Verdes Freund zufällig gemachte Aufnahme beginnt damit, dass La Verde friedlich im Thonotosassa-See schwimmt, bevor es zu dem plötzlichen Alligatorenangriff kommt. Der Freund des Schwimmers hielt sodann den ganzen Kampf mit seiner Kamera fest.

„Ich sah ihn nicht kommen. Er biss mir in den Kopf, das Schulterblatt und den Oberkörper. Es war ein Gefühl, als wäre ich von einem Ziegelstein getroffen worden. Ich konnte seine Schuppen tasten, fühlte seine Zähne. Da war mir sofort klar, was vor sich ging. Ich bin ein überdurchschnittlicher Schwimmer. Das Tier hatte meinen Schädel gepackt und durchbohrt, meinen Kiefer zerschmettert. Aber ich wusste, dass ich mich aus der Situation befreien würde und dass ich handeln musste”, erklärte La Verde in einem Gespräch für “Sky News”.

„Ich war in seinem Rachen. Ich packte das Tier an den Zähnen, mit meiner Rechten hielt ich seine Zunge. Wie ein Wunder konnte ich den Alligator drehen”, erzählt La Verde, der die unglaublichen Aufnahmen seines Überlebenskampfes 40 Mal angeschaut hat.

Wie hat er überlebt?

„Ich gab nicht auf. Ich packte seine Kiefer. Ich war geschockt, aber das Tier genauso. Wir rollten seitlich, offensichtlich hatte ich das Tier gedreht, daraufhin ließ es mich los, und ich schwamm zum Ufer“, so der Schwimmer.

Als er ans Ufer geschwommen war, eilten ihm mehrere Menschen um Hilfe und riefen die Rettung. Im Krankenhaus mussten die Ärzte eine Gesichts- und Kieferrekonstruktion sowie eine Kraniotomie vornehmen. Dabei musste ein Teil des rechten Schläfenlappens, der von einem Knochen aus seinem zerbrochenen Schädel durchbohrt worden war, entfernt werden. Die OP dauerte sechs Stunden, und der junge Mann wird sich noch weiteren Eingriffen unterziehen müssen.