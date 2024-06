Bezirksvorsteherin Lamp verteilt Gratis-Eis

Es gab einen großen Andrang am Freitagmorgen in Wien, Ottakring bei dem Eissalon „Wiener Eistraum“. Grund dafür: Die Ottakringer Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp hat gratis Eis verteilt auf Grund des letzten Schultags.

Gratis Eis Aktion

Der 28. Juni markiert nicht nur den Zeugnistag, sondern auch den Ferienbeginn bei den Wiener Schülerinnen und Schülern. Im Zuge dessen entschied sich die Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (SPÖ) sie zu belohnen. „Wir wollten den Kindern eine Freude machen. Und wie macht man das besser als mit einem Betrieb, der Ottakring sehr wichtig ist. Deswegen sind wir heute hier und geben den Kindern ein Eis aus“, erklärt Lamp. Den Andrang war groß vor dem Salon, was das Interesse und die Freude an der Aktion zeigt.

Kulturelle Vielfalt in Ottakring

Aber Gratis-Eis ist nicht alles wofür sich die frisch gewählte Bezirksvorsteherin einsetzt. Sie fördert und schätzt die kulturelle Vielfalt des 16. Wiener Gemeindebezirkes sehr, in dem sie zum Beispiel bei der Eröffnung des ersten queeren Jugendzentrums in ganz Österreich dabei ist. Das Zentrum wurde in Ottakring eröffnet und soll bald ein Rückzugsort für viele Jugendliche dienen.

Aber auf die Frage, ob sie Österreich oder die Türkei anfeuert beim kommenden Achtelfinale, kann sie nicht antworten. „Ich halte ein bisschen zu allen. In Ottakring ist es so, wir haben hier viele verschiedenen Nationalitäten, also ich lege mich tatsächlich nicht fest.“, erklärt die Bezirksvorsteherin.

Neue Bezirksvorstehung

Die gebürtige Niederösterreicherin ist noch relativ frisch in ihrem Amt. Sie wurde erst im Februar 2024 als neue Bezirksvorsteherin gewählt und löste damit den lang amtierenden ehemaligen Bezirksvorsteher Franz Prokop ab.