Biden fordert Kosovo dazu auf „wesentliche“ Gespräche mit Serbien fortzusetzen

US-Präsident Joe Biden hat die Regierung des Kosovo aufgefordert, den Dialog über die Normalisierung der Beziehungen zum benachbarten Serbien fortzusetzen.

Jede Vereinbarung zwischen den beiden ehemaligen Kriegsfeinden solle „auf gegenseitige Anerkennung ausgerichtet sein“ – so Biden. Biden sandte einen Brief an die neue Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, deren Büro die Mitteilung am Dienstag veröffentlichte. Darin sagte Biden, Washington werde „weiterhin die Bemühungen um einen dauerhaften Frieden durch einen produktiven Dialog zwischen dem Kosovo und Serbien und letztendlich ein umfassendes Normalisierungsabkommen unterstützen, von dem wir glauben, dass es auf gegenseitiger Anerkennung beruhen sollte“.

Biden bezeichnete die Normalisierung der Beziehungen zu Serbien als „wesentlich für den Kosovo, um sein Potenzial auszuschöpfen und sich vollständig in die euro-atlantischen Institutionen zu integrieren“. Und weiter: „Ich weiß, dass das Erreichen dieses Ziels Flexibilität und schwierige Kompromisse auf dem Weg erfordert, und die Vereinigten Staaten werden bei jedem Schritt Ihr Partner sein“, so der US-Präsident in seinem Brief.

Die kosovarische Regierung, die im März ihr Amt angetreten hat, erklärte, dass sie sich auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren werde und dass die Gespräche mit Serbien nicht ganz oben auf der Liste der unmittelbaren Ziele stehen. Die von der Europäischen Union erleichterten Verhandlungen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und seiner ehemaligen Provinz haben vor einem Jahrzehnt begonnen und sind im vergangenen Jahr ins Stocken geraten.

Der Kosovo erklärte 2008 die Unabhängigkeit von Serbien, ein Jahrzehnt nach einem brutalen Krieg zwischen separatistischen ethnischen albanischen Rebellen und serbischen Streitkräften zwischen 1998 und 1999. Der Krieg endete nach einer 78-tägigen NATO-Luftkampagne, bei der serbische Truppen vertrieben wurden, und eine Friedenstruppe zog ein.

Die meisten westlichen Nationen haben die Souveränität des Kosovo anerkannt, Serbien und die Verbündeten Russland und China jedoch nicht. Die Spannungen über den Kosovo sind nach wie vor eine Quelle der Volatilität auf dem Balkan.

In seinem Brief an Osmani erwähnte Biden die „persönliche Verbindung“ seiner Familie zum Kosovo. Der verstorbene Sohn des Präsidenten, Beau, arbeitete nach dem Krieg im Kosovo mit den Streitkräften und mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zusammen, um dort die Rechtsstaatlichkeit zu stärken.

Während seiner Zeit als Vizepräsident besuchte Joe Biden 2016 mit seiner Familie den Kosovo, um an einer Zeremonie teilzunehmen, bei der eine Straße in der Nähe einer US-Militärbasis nach seinem Sohn benannt wurde, der im Jahr zuvor im Alter von 46 Jahren an Hirnkrebs gestorben war. „Mein Sohn Beau liebte die Zeit, die er im Kosovo verbrachte, um Frieden und Rechtsstaatlichkeit zu fördern“, schrieb Biden abschließend.

