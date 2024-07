Biden Rückzug: Wer wird Trumps Herausforderer?

Joe Biden hat sich überraschend aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft zurückgezogen. Die Parteiführung sicherte zu, einen noch nie dagewesenen, aber dennoch geordneten Prozess einzuleiten, um einen geeigneten Nachfolger zu küren. Dabei geht es darum, jemanden zu finden, der in der Lage ist, den Republikaner Donald Trump bei den bevorstehenden Wahlen zu besiegen.

Kamala Harris: Vielversprechende Nachfolgerin

Mit Kamala Harris rückt eine Frau in den Vordergrund, die nicht nur als erste weibliche Vizepräsidentin der USA Geschichte geschrieben hat, sondern auch als erste Schwarze in diesem Amt. Ihre beeindruckende Herkunftsgeschichte, geprägt von der Einwanderung ihrer Eltern aus Jamaika und Indien, unterstreicht ihre besondere Stellung innerhalb der Partei. Harris, die ihre politische Karriere lange Zeit im Dienst der Öffentlichkeit gestaltet hat, steht nun vor der Herausforderung, eine geeignete Vizepräsidentschaftskandidatur zu formieren, um die Anforderungen einer möglichen Präsidentschaft zu erfüllen.

Interne Konkurrenz und potenzielle Kandidaturen

Obwohl Harris deutlich im Fokus steht, erwähnen Experten und Medien auch andere bedeutende Namen wie Gavin Newsom und Gretchen Whitmer als mögliche Herausforderer oder Unterstützer. Newsom, Kaliforniens Gouverneur, hat sich durch seine Politik und internationale Auftritte einen Namen gemacht, während Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, für ihre aufstrebende Rolle in der Partei bekannt ist. Beide haben jedoch erklärt, dass sie nicht als potenzielle Vize für Harris in Frage kommen.

Lesen Sie auch: Trump bezeichnet Biden-Nachfolgerin Harris als "irre" (VIDEO) Joe Biden zieht sich aus dem Wahlkampf zurück. Nun stehen Kamala Harris und Donald Trump im Fokus der US-Präsidentschaftswahl.

Rückzug: Biden tritt als Präsidentschaftskandidat zurück In einer überraschenden Wendung zieht sich Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurück und unterstützt Kamala Harris.

Biden gibt nach? Rückzug aus Präsidentschaftsrennen möglich! US-Präsident Joe Biden könnte aufgrund innerparteilichen Drucks und gesundheitlicher Bedenken einen Rückzug aus dem bevorstehenden Präsidentschaftsrennen

Spekulationen um Michelle Obama

Eine andere Dimension erhält die Kandidatendebatte durch wiederkehrende Spekulationen um Michelle Obama. Die frühere First Lady genießt sowohl innerhalb der Partei als auch in der breiten Öffentlichkeit ein hohes Ansehen. Trotz ihrer Beliebtheit und den positiven Umfragewerten hat Michelle Obama bisher jegliches Interesse an einer politischen Kandidatur verneint, was ihre potenzielle Kandidatur eher unwahrscheinlich erscheinen lässt.