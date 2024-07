Schüsse im Altersheim: Fünf Menschen tot

In der kleinen Stadt Daruvar in Kroatien ereignete sich am Montag ein Verbrechen, bei dem fünf Menschen in einem Senioren- und Pflegeheim starben. Darunter die Mutter des Schützen. Dies berichtet mojportal.hr in einer aktuellen Meldung.

Nach ersten Informationen soll ein 51-jähriger Mann das Senioren- und Pflegeheim in der Mažuranićeva Straße betreten und ohne Vorwarnung begonnen haben, auf die Bewohner zu schießen. Nach Angaben von Dnevnik Nova TV kamen vier Bewohner und ein Mitarbeiter des Heims ums Leben. Darunter auch die Mutter des Schützen. Weitere Personen werden aktuell medizinisch versorgt.

Der Schütze konnte zunächst fliehen, wurde jedoch kurze Zeit später in der Nähe eines Cafés, bekannt als „Daruvarac“, von der Polizei festgenommen. Die Identität des Täters sowie das Motiv hinter dieser Tat sind zum diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

Der Schütze steht nun unter der Aufsicht der Polizei. Es wird eine Untersuchung am Ort des Vorfalls unter Leitung des Stellvertreters der Bezirksstaatsanwaltschaft in Bjelovar folgen, teilte die Polizeibehörde Bjelovar-Bilogora mit.

Lesen Sie auch: Kreuzfahrtschiff lässt Senioren und Schwangere zurück Neun Touristen, darunter ältere Personen und eine Schwangere, wurden vom Kreuzfahrtschiff Norwegian Dawn zurückgelassen.

Neue Führerschein-Regelungen: Selbsteinschätzung für Senioren EU-Mitgliedsstaaten einigen sich auf Führerscheinreform. Debatte um Fahrtauglichkeitsprüfungen bleibt umstritten.

Senioren im Visier: Wiener Polizei schnappt Geschirrbetrüger In den belebten Straßen Wiens hat sich eine Serie von Betrugsfällen ereignet, die ältere Bürgerinnen und Bürger ins Visier nahm.

Alarm durch die Stadt

Der Vorfall hat eine rasche Reaktion der Notdienste ausgelöst, sodass durch Daruvar Sirenen verschiedener Rettungsdienste zu hören waren. Die Behörden sind im Einsatz, um den Hergang zu klären und die Öffentlichkeit zu beruhigen.