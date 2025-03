Bill Murray live in Wien: Hollywood-Star besucht Konzerthaus

Bill Murray bringt Hollywood-Flair nach Wien. Im Konzerthaus trifft seine Stimme auf klassische Musik von Bach bis Schostakowitsch.

Bill Murray, der berühmte Hollywood-Schauspieler, wird demnächst im Wiener Konzerthaus zu Gast sein, wo er literarische Werke von Arthur Miller und Walt Whitman vorträgt. Musikalisch untermalt wird seine Darbietung durch Kompositionen von Bach, Beethoven und Schostakowitsch. Diese besondere Kombination aus Literatur und Musik präsentierten Murray und der Cellist Jan Vogler erstmals im Jahr 2017 in Dresden.

Spannender Schlagabtausch

Der Veranstalter beschreibt das Event als einen „spannenden Schlagabtausch zwischen großer Musik und großer Literatur“, bei dem zwei Meister ihres Fachs aufeinandertreffen. Bill Murray erlangte Ende der 1970er Jahre als Komiker in der Show „Saturday Night Live“ Berühmtheit, bevor er seine Karriere als Filmschauspieler fortsetzte. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören „Ghostbusters“, „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Die Geister, die ich rief…“. Eine enge künstlerische Partnerschaft verbindet ihn mit dem Regisseur Wes Anderson, mit dem er seit 1998 an mehreren Filmen gearbeitet hat. Für seine Darstellung eines alternden Schauspielers in Sofia Coppolas „Lost in Translation“ wurde Murray für einen Oscar nominiert.