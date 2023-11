Billa, Penny, Bipa & Co.: Große Neuerung bei jö Bonus Club

Die Angebote des Kundenclubs von Billa und jö Bonus Club sind unabhängig von der Nutzung der App; Gutscheine werden weiterhin per Post versandt.

In einer Welt, in der Smartphone-Apps immer mehr zur Norm werden, stellt sich der jö Bonus Club, zu dem unter anderem Billa, Bipa, Penny und Libro gehören, gegen den Strom. Sie betonen, dass kein Kunde von Rabattangeboten ausgeschlossen werden sollte, nur weil er keine App verwendet. Die rund 4,4 Millionen Mitglieder des jö Bonus Clubs erhalten ihre Vorteilsangebote sowohl digital via App als auch in gedruckter Form per Post.

Die Wahlmöglichkeit zwischen der digitalen und der analogen Welt wird insbesondere von älteren Menschen geschätzt. Harry Kopietz, Präsident des Pensionistenverbands Wien, lobt diese Entscheidung: „Als Präsident des Pensionistenverbands Wien möchte ich meine Anerkennung an den jö Bonus Club aussprechen, für die Rücksichtnahme auf Senior:innen in Bezug auf die Verwendung von Vorteilskarten im Einzelhandel. Es ist äußerst wichtig, dass ältere Menschen die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob sie ihre Vorteilskarten analog oder digital vorzeigen möchten.“

Zahlen und Fakten

Der jö Bonus Club erfreut sich großer Beliebtheit, insbesondere bei älteren Menschen. In den letzten 12 Monaten haben 761.400 Personen über 65 Jahre bei den jö-Partnerunternehmen eingekauft und dabei ihre jö-Karte oder die jö-App vorgezeigt. Interessant dabei ist: 52.581 Nutzer über 65 nutzen bereits die digitalen Möglichkeiten, während 708.818 jö-Mitglieder über 65 die physische jö-Karte bevorzugen.

Appell an andere Unternehmen

Die Zahlen zeigen, dass es wichtig ist, allen Kunden die gleiche Wahlmöglichkeit zu bieten. Harry Kopietz appelliert daher an andere Unternehmen: „Indem BILLA mit dem jö Bonus Club diese Wahlmöglichkeit anbietet, ermöglichen sie es den Senior:innen, sich wohl und sicher zu fühlen, während sie ihre Einkäufe erledigen. Die Flexibilität, sowohl analoge als auch digitale Optionen anzubieten, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass andere Unternehmen diesem Beispiel folgen und sicherstellen, dass ältere Menschen die gleichen Möglichkeiten haben wie alle anderen.“

Kundenbindung im Fokus

Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs, betont die Bedeutung von Kundenbindung und Wahlfreiheit: „Kundenbindungsprogramme sind in den letzten Jahren zunehmend digitaler geworden. Oftmals sind Clubs nur mehr via App zugänglich und Vorteile werden auch nur noch digital ausgespielt. Meiner Meinung nach dürfen Rabatte aber keine Frage einer Smartphone-App sein. Uns ist es sehr wichtig, unseren jö Mitgliedern Wahlfreiheit zu geben, wie sie ihren Club nutzen möchten. Deshalb gibt es bei jö neben einer Smartphone-App auch weiterhin eine haptische Kundenkarte und wir schicken Rabattvorteile bequem per Brief nach Hause.“