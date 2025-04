Billa-Rückruf: Beliebtes Produkt darf nicht verzehrt werden!

Rückruf Clever Kürbiskernöl wegen erhöhter PAK-Werte alarmiert Verbraucher. Die krebserregenden Stoffe wurden in mehreren Chargen nachgewiesen.

Es wurde ein Rückruf für das „Clever Kürbiskernöl 500ml“ eingeleitet, nachdem erhöhte Werte polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) festgestellt wurden. Die Firma „Vom Kürbis Handels-GmbH“ nimmt als Lieferant das Produkt vom Markt, wie die „Rewe Group“ Österreich in einer Mitteilung bekannt gab. Aufgrund der möglichen Gesundheitsrisiken wird den Verbraucherinnen und Verbrauchern vom Verzehr des betreffenden Öls abgeraten.

Laut Informationen der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) entstehen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei unvollständigen Verbrennungsprozessen organischer Materialien oder während der Lebensmittelzubereitung durch „Grillen, Braten, Räuchern, Trocknen“. Die AGES weist darauf hin, dass diese Substanzen krebserregend sind. Bei den Verbindungen handelt es sich um farblose Feststoffe, die eine gute Löslichkeit in Fett, jedoch kaum in Wasser aufweisen. „Derzeit sind etwa 250 verschiedene PAK-Verbindungen bekannt“, so die AGES.

Betroffene Chargen

Betroffen sind Flaschen des Clever Kürbiskernöls mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: Jänner 2026/Los A50, Jänner 2026/Los A51, Februar 2026/Los A52 sowie Februar 2026/Los A53.

Alle noch im Handel befindlichen Bestände des betroffenen Produkts wurden bereits aus dem Verkauf genommen.

Konsumenten, die entsprechende Flaschen erworben haben, können diese auch ohne Kassenbeleg in den Filialen zurückgeben.

