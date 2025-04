Glassplitter-Alarm: Hofer ruft dieses Produkt zurück

„Hofer ruft Tomatensauce zurück. Grund: Glassplitter-Gefahr in der ‚GOURMET FINEST CUISINE‘ Charge.“

Nudeln kochen, Sauce darüber und fertig – so einfach ist es normalerweise. Doch bei der Tomatensauce von Hofer sollte man derzeit besonders vorsichtig sein. Der Discounter und der italienische Produzent Gustibus Alimentari S.r.l. haben einen Rückruf für die „GOURMET FINEST CUISINE Sauce aus Kirschtomaten 360 g“ gestartet. Grund dafür ist eine mögliche Kontamination mit Glassplittern. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juli 2027 und der Chargennummer LG 15/24.

⇢ Metallspäne entdeckt: Hofer ruft jetzt diese Schokolade zurück!



Seit dem 17. Dezember 2024 wurden diese Artikel in Hofer-Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien sowie in Teilen des Burgenlandes, der Steiermark und Salzburg angeboten. Der Verkauf der betroffenen Charge wurde sofort gestoppt.

Rückgabe und Erstattung

Es wird ausdrücklich betont, dass die Warnung nicht darauf hindeutet, dass die Verunreinigung durch den Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht wurde. Für eventuelle Fragen hat die HOFER KG eine Hotline eingerichtet, die unter der Nummer +43 5 70 30 355 00 von Montag bis Freitag zwischen 07:30 und 17:00 Uhr sowie samstags zur selben Zeit erreichbar ist.

Kunden können das Produkt ab sofort in allen Filialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kaufbelegs zurückerstattet.

⇢ Enthält Steinchen: Diese Schokolade wird zurückgerufen!