Lenker zieht Spur der Verwüstung – mit Vierjähriger im Auto (FOTOS)

Ein 39-Jähriger verursacht in Feldkirchen eine Unfallserie, während seine Tochter im Auto sitzt. Vier Verletzte und erheblicher Sachschaden.

In Feldkirchen an der Donau, Oberösterreich, ereignete sich am frühen Donnerstagabend eine Serie von Verkehrsunfällen, die von einem 39-jährigen Mann verursacht wurde. Während seiner Fahrt hatte er seine vierjährige Tochter im Auto, was die Dramatik der Ereignisse zusätzlich erhöhte. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, darunter auch das Kind, und es kam zu erheblichen Sachschäden an mehreren Fahrzeugen und Straßenpflöcken.

Unkontrollierte Fahrt

Die Fahrt des Mannes begann unkontrolliert in Schlangenlinien, wobei er mehrere Straßenpflöcke rammte. Dieser Vorfall löste das automatische E-Call-System seines Fahrzeugs aus, was die Polizei alarmierte. Trotz der ausgelösten Alarmierung setzte der Fahrer seine riskante Fahrt fort und streifte dabei drei Radfahrer, die alle mit leichten Verletzungen davonkamen. Auf dem Marktplatz geriet zudem eine Fußgängerin in Gefahr.

Seine Fahrt endete erst, nachdem er gegen drei parkende Autos gestoßen war und zum Stillstand kam. Die vierjährige Tochter des Mannes wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrer wurden sowohl Alkohol- als auch Drogentests durchgeführt, die beide negativ waren.

Die Ursache für die Unfallserie wird auf gesundheitliche Probleme des Fahrers zurückgeführt.