Kurioses Kennzeichen: Balkaner mit Auto angehalten

Ein rumänischer Staatsbürger im Alter von 46 Jahren geriet am Dienstagnachmittag in Pasching ins Visier der Exekutive (Polizei). Beamte kontrollierten den Mann gegen 17.45 Uhr in der Poststraße der oberösterreichischen Gemeinde, nachdem sie auf dessen ungewöhnliches Fahrzeugkennzeichen aufmerksam geworden waren.

Bei der routinemäßigen Überprüfung konnte der Angehaltene weder ausreichende Personaldokumente noch erforderliche Fahrzeugpapiere oder eine Erklärung für das verdächtige Kennzeichen vorlegen.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Ordnungshüter verbrachten den Rumänen daraufhin zur Identitätsfeststellung auf die örtliche Polizeiinspektion. Dort förderten weiterführende Ermittlungen zutage, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Auch die Herkunft sowohl des am Fahrzeug angebrachten Kennzeichens als auch des Kraftfahrzeugs selbst ließ sich zunächst nicht eindeutig klären.

Beweissicherung

Unter Hinzuziehung einer Dolmetscherin erfolgte anschließend die Einvernahme (polizeiliche Befragung) des 46-Jährigen. Im Fokus der Befragung standen Verdachtsmomente der Urkundenunterdrückung sowie des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.

Parallel stellten die Beamten das Kraftfahrzeug samt fragwürdiger Kennzeichentafeln als Beweismittel sicher.