Billa ruft dieses Produkt zurück!

Der Supermarkt-Riese Billa informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.



Der Lieferant GUTERRAT GESUNDHEITSPRODUKTE GMBH & COKG ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes das Produkt LAYENBERGER SLIM SHAKE SCHOKO-NUSS GESCHMACK 396G zurück. Grund für den Rückruf ist die mögliche Kontamination eines Rohstoffes bei einem Vorlieferanten. Es kann bedauerlicherweise nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall Metallteile (Durchmesser < 1 mm, Länge 1,0 – 1,5 cm) im Getränkepulver befinden.

Produktdaten Mindesthaltbarkeitsdatum/ Charge LAYENBERGER SLIM SHAKE

SCHOKO-NUSS GESCHMACK 396G Charge: L-1050049, MHD: 31.07.2023

Charge: L-1050250, MHD: 31.08.2023

Charge: L-1050487, MHD: 30.09.2023

Kunden bekommen Geld zurück

Die betroffenen Produkte können in allen Billa-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Für Rückfragen rät Billa zur Kontaktaufnahme. “Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Layenberger Nutrition Group GmbH per Mail an fragen@layenberger.com”