Bis zu 30 Prozent Krankheitsausfälle beim Flugpersonal!

In den vergangenen Wochen herrschte auf vielen Flughäfen Chaos. Krankenstände erschweren regulären Arbeitsablauf.

Mangelndes Personal ist vor allem in der Gepäckabteilung spürbar. Viele Koffer werden zurückgelassen und Reisende können sie nicht bekommen. Nach deutschen Medien werden allein am Frankfurter Flughafen täglich 5.000 Koffer von Lufthansa-Passagieren zurückgelassen.

Ein Lufthansa-Sprecher erklärt, dass „der Krankenstand bei dem Bodenpersonal stark gestiegen ist. Durch CoV-Infektionen, aber auch durch Überforderung erreicht die Krankenstandsquote bis zu 30 Prozent.“, berichten Medien.

Lösung wurde in München gefunden. Die Koffer wurden per Lkw zum Flughafen München transportiert und müssen noch an ihre Besitzer ausgeliefert werden.