Bissiger Ausreißer gefasst: Polizeiaktion am Südtiroler Platz

Ein Hund biss in Wien eine Passantin und einen Polizisten. Nach einer Flucht wurde er eingefangen und ins Tierquartier gebracht. Ermittlungen laufen.

Am 20. März 2025, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in Wien ein Vorfall, bei dem ein Hund am Südtiroler Platz entwischte. Vor seiner Flucht hatte das Tier sowohl eine Passantin als auch einen Polizisten gebissen.

Einsatz der Behörden

Die Behörden, bestehend aus Polizeikräften und der Tierrettung, waren im Einsatz und konnten den Hund am frühen Nachmittag in der Argentinierstraße einfangen.

Es wurde bestätigt, dass keine Tollwutgefahr von dem Tier ausging. Der Hund befindet sich nun im Tierquartier Wien.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.