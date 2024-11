Black Friday: Tipps für die Reisebuchung zum Sparpreis

Black Friday, der Tag nach Thanksgiving, ist als Shopping-Tag international bekannt. Es ist der Tag, der die Weihnachtssaison einläutet, in der alle beginnen, Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Der Tag wird mit hohen Rabatten und zahlreichen exklusiven Deals gefeiert. Doch das trifft nicht nur auf Geschäfte zu, denn auch in der Reisebranche ist der Black Friday längst angekommen. Das bedeutet, Reiselustige finden zu dieser Zeit besonders attraktive Reiseangebote. Mit diesen Tricks können sich Urlauber die besten Reisedeals zum Black Friday schnappen.

Deal-Websites nutzen

Warum selbst das Internet durchkämmen, um die besten Angebote zum Black Friday zu finden, wenn Branchenexperten dies für einen erledigen können? Gewisse Plattformen sind darauf spezialisiert, die besten Angebote zusammenzutragen, damit Reisende zum Black Friday schneller Schnäppchen finden können. Dabei kann man Günstiger reisen mit Voyage Privé und Black Friday und als Mitglied Luxusreisen zum exklusiven Vorteilspreis buchen. Zum Black Friday findet man hier besonders interessante Deals. Dabei handelt es sich meist um Paketpreise, sodass die Anreise und Unterkunft bereits im Preis inkludiert sind. Buchende sparen damit zusätzlich und müssen sich zudem keine Gedanken über einzelne Buchungen machen.

Früh sein lohnt sich

Man muss nicht unbedingt auf Black Friday, der am 29. November 2024 stattfindet, warten. Man kann bereits im Voraus einige Deals finden und es kann sich lohnen, die Preise in den Tagen vor dem Schwarzen Freitag zu beobachten. Damit erkennt man zudem besser, ob es sich bei einem Angebot tatsächlich um einen guten Deal handelt oder nicht. Sobald man ein Schnäppchen entdeckt hat, das einem gefällt, sollte man am besten schnell zugreifen. Vor allem Rabatte für attraktive Destinationen wie die beliebte Urlaubsinsel Mallorca sind schnell ausgebucht. Da lohnt es sich, schnell zu sein.

Newsletter und Social Media abonnieren

Um sicher nichts zu verpassen und den besten Deal zu ergattern, sollte man sich zudem bereits im Voraus für Newsletter von Reiseunternehmen anmelden und ihren Social-Media-Profilen folgen. Viele Unternehmen informieren Newsletter-Abonnenten direkt, sobald es neue Angebote gibt. Häufig stehen sogar exklusive Deals nur für Abonnenten bereit. Dasselbe gilt für Social Media. Auf Plattformen wie Facebook, Instagram und X werden die neuesten Angebote und Aktionen direkt veröffentlicht, damit die Follower diese nicht verpassen. Es kann sich daher lohnen, den Reiseunternehmen zu folgen. Am besten schaltet man die Benachrichtigungen ein, um neue Aktionen direkt zu sehen.

Apps der Reiseunternehmen verwenden

Eine weitere Möglichkeit, um Preise zu verfolgen und Angebote zu ergattern, ist, die Apps der Reiseunternehmen herunterzuladen und am Smartphone zu installieren. Hier lassen sich Push-Benachrichtigungen für Promotionen einschalten, sodass man direkt erfährt, wenn es einen Rabatt gibt. Außerdem bieten Unternehmen häufig exklusive Angebote für App-User an. Das heißt, wer sich die Anwendungen über den App-Store für Android oder iOS herunterlädt, geht sicher, keine der Aktionen zu verpassen, um den besten Deal zu finden.

Alternative Flughäfen, Destinationen und Reisezeiträume erwägen

Um das meiste Geld sparen zu können, sollte man sich nicht zu sehr auf eine Reisedestination oder einen Reisezeitraum festlegen. Hier ist Flexibilität gefragt. Viele Black-Friday-Deals stehen nur für ausgewählte Ziele, Abflughäfen und Zeiten bereit. Am besten schaut man sich daher auch umliegende Flughäfen in der Region an. Wer auch bei der Reisezeit flexibel ist, findet bessere Deals. Vor allem die weniger gefragten Zeiträume können nämlich besonders stark vergünstigt werden. Und wenn das Wunschreiseziel nicht unter den besten Angeboten dabei ist, kann es sich lohnen, umzudenken. Am besten lässt man sich von den verfügbaren Reisezielen inspirieren, anstatt sich bereits im Vorhinein zu sehr auf ein Ziel zu versteifen. Damit hat man mehr Möglichkeiten, zu sparen.

Der Shopping-Tag des Jahres steht bevor, und das heißt, dass es wieder reichlich Rabatte gibt. Davon profitieren auch alle Reiselustigen, die sich zum Black Friday unzählige Deals für den nächsten Urlaub sichern können.