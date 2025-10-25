Blackout nach Niesanfall: 56-Jähriger kracht frontal in Wartehäuschen

Ein Niesanfall mit folgenschwerem Ausgang: Nach einem kurzen Blackout krachte ein 56-Jähriger mit seinem Auto frontal in eine Bushaltestelle in Vorarlberg.

Ein 56-jähriger Autofahrer kollidierte am Samstagnachmittag mit einer Bushaltestelle auf der Strecke zwischen Krumbach und Riefensberg in Vorarlberg. Der Unfall ereignete sich gegen 14.00 Uhr auf der L 205, als der Mann nach einer Linkskurve von einem Niesanfall überrascht wurde. Wie er später angab, wurde ihm unmittelbar danach schwarz vor Augen, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der Wagen krachte frontal in das Bushäuschen und kam erst nach mehreren Metern zum Stehen. Glücklicherweise befand sich zum Unfallzeitpunkt niemand an der Haltestelle, sodass keine weiteren Personen zu Schaden kamen. Die Wartehalle wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört.

Fahrer verletzt

Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Unfallwagen befreien. Er erlitt Verletzungen im Brustbereich, deren Schweregrad zunächst nicht genau bestimmt werden konnte. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes wurde er ins Landeskrankenhaus Bregenz transportiert.

Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Ein mit dem 56-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei bestätigte die Aussage des Mannes, dass ein Niesanfall mit anschließendem kurzzeitigen Bewusstseinsverlust die Unfallursache war.