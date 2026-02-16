Bosnierin in Österreich um 15.000 Euro betrogen – Polizei ermittelt

Eine junge Bosnierin, die in Salzburg ansässig ist, wurde Opfer eines ausgeklügelten Internetbetrugs. Die Täter lockten die 25-Jährige mit einem vermeintlich einfachen Nebenverdienst und brachten sie letztlich um rund 15.000 Euro. Die Ermittlungsbehörden sind mit dem Fall befasst.

Die Polizei gab bekannt, dass die bosnische Staatsbürgerin zwischen dem 9. und 12. Februar über soziale Medien von den bislang nicht identifizierten Betrügern angesprochen wurde. Die Kriminellen stellten ihr einen lukrativen Nebenverdienst in Aussicht – sie müsse lediglich täglich einfache Aufgaben wie das Liken und Teilen von Videos erledigen. Im Laufe der weiteren Kommunikation über einen Messenger-Dienst verlangten die Täter dann persönliche Informationen sowie Bankdaten von der jungen Frau.

Betrügerische Trading-Plattform

Laut „Nezavisne novine“ überzeugten die Betrüger ihr Opfer anschließend mit Versprechungen hoher Gewinne, ein Konto bei einer betrügerischen Trading-Plattform zu eröffnen und dort vermeintliche Anlageprodukte zu kaufen.

Erst später realisierte die 25-Jährige, dass sie einem Betrug aufgesessen war.