90 % dafür: Österreicher wollen Mindestalter für Social Media

Die Österreicher sprechen sich klar gegen zu frühen Social-Media-Konsum aus. Eine überwältigende Mehrheit fordert Altersgrenzen und sieht erhebliche Risiken für Jugendliche.

Neun von zehn Österreichern befürworten ein Mindestalter für Social-Media-Nutzung, wie eine aktuelle Erhebung des Marktforschungsinstituts Marketagent zeigt. Die Umfrage offenbart eine klare Präferenz für eine gesetzliche Altersbeschränkung, wobei die Befragten durchschnittlich 15 Jahre als angemessenes Einstiegsalter betrachten. Bemerkenswert ist auch die Risikoeinschätzung: Während 80 Prozent der Teilnehmer soziale Netzwerke als gefährlich einstufen, hält nur knapp ein Fünftel diese Plattformen für unbedenklich.

Die wahrgenommenen Vorzüge sozialer Medien fallen im Vergleich zu den Risiken deutlich schwächer ins Gewicht. Als positive Aspekte nennen die Befragten vor allem den vereinfachten Zugriff auf Bildungsinhalte (40 Prozent), die Möglichkeiten zur sozialen Vernetzung (38 Prozent), den Austausch mit Gleichgesinnten (38 Prozent) sowie die Förderung digitaler Kompetenzen und technologischer Vertrautheit (36 Prozent).

Erhebliche Bedenken

Diesen Vorteilen stehen jedoch erhebliche Bedenken gegenüber. Besonders beunruhigt zeigen sich die Österreicher hinsichtlich sexueller Belästigung (72 Prozent), sexualisierter Inhalte (71 Prozent), digitaler Schikane (71 Prozent) und exzessiver Nutzung (71 Prozent). Auch die Konfrontation mit gewalttätigen Darstellungen (67 Prozent), extremistischen Inhalten (66 Prozent), Falschinformationen (65 Prozent) und psychischem Druck (61 Prozent) bereitet vielen Sorge.

„Die breite Mehrheit sieht in Social Media ein reales Risiko für junge Menschen: von Cybermobbing, über sexualisierte Inhalte bis hin zu Suchtproblematiken. Dass 90 Prozent ein gesetzliches Mindestalter fordern, ist ein deutliches Signal an Politik und Plattformbetreiber. Der Wunsch nach mehr Schutz und klaren Regeln ist gesellschaftlich längst angekommen,“ resümiert Thomas Schwabl, Gründer und Geschäftsführer von Marketagent.

Verantwortung klären

Bei der Frage nach der Verantwortlichkeit für die Durchsetzung von Altersgrenzen sehen die Österreicher hauptsächlich die Eltern in der Pflicht: 38 Prozent der Befragten weisen ihnen die Hauptverantwortung zu, während 32 Prozent die Plattformbetreiber und 19 Prozent staatliche Institutionen in die Verantwortung nehmen. Gleichzeitig herrscht Skepsis bezüglich der technischen Umsetzbarkeit – 62 Prozent der Befragten bezweifeln, dass Social-Media-Unternehmen das Alter ihrer Nutzer zuverlässig überprüfen können.

