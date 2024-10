Bosnische Sängerin heiratet Scheich und wird seine 23. Ehefrau

Die bosnische Sängerin hat einen bedeutenden Wandel in ihrem Leben vollzogen. Die gebürtige Bosnierin lebt mittlerweile in Dubai und setzt ihre Prioritäten neu, nachdem sie sich bewusst von der Musikszene zurückgezogen hat. Entgegen kursierender Gerüchte ist sie in Dubai nicht mit einem Scheich verheiratet und führt dort auch kein Leben als dessen 23. Ehefrau.

In einem Interview mit dem bosnischen Magazin „Express“ machte Sängerin Alma Tucakovic deutlich, dass ihr Lebensmittelpunkt nicht mehr die Bühne ist, sondern die Welt der Schönheit und des Managements. Sie hat eine umfassende Ausbildung in den Bereichen Kosmetik und Salonmanagement abgeschlossen und plant, ihr eigenes Geschäft zu gründen. „Mein zukünftiges Projekt wird sich auf Schönheit und Gesundheit konzentrieren“, erklärte sie.

Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden

Almas musikalische Laufbahn, die sie über ein Jahrzehnt begleitete, hat sie bewusst pausiert. Die Musik war immer ein fester Bestandteil ihres Lebens, doch die dauernden Reisen und Auftritte verlangten ihren Tribut. Ein Auftritt in Australien habe sie so sehr an ihre Grenzen gebracht, dass sie gezwungen war, ihren Lebensweg zu überdenken. Im Vordergrund steht für sie nun das eigene Wohlbefinden und ihre Gesundheit.

Die Entscheidung, nach Dubai zu ziehen, war auch von persönlichen Aspekten geprägt. Während ihr Sohn zur Ausbildung nach Schweden ging, suchte sie einen Neuanfang fernab der hektischen Unterhaltungsbranche. Dabei gewann sie Abstand von materialistischen Zwängen und dem Streben nach Luxus und konzentriert sich nun auf einen einfacheren, gesünderen Lebensstil.