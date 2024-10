BYD stößt Tesla vom Thron: Rekordumsatz für E-Auto-Hersteller

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD hat im jüngsten Quartal zum ersten Mal einen höheren Umsatz erzielt als sein US-amerikanischer Wettbewerber Tesla. Unterstützt von staatlichen Kaufprämien verzeichnet BYD ein beeindruckendes Wachstum, das auf einer starken Nachfrage nach seinen Hybrid-Modellen basiert.

Umsatz- und Gewinnsteigerung

BYD konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 25 Prozent auf umgerechnet 26 Milliarden Euro steigern. Der Reingewinn erreichte 1,5 Milliarden Euro, was einem Anstieg von rund 18 Prozent entspricht. Demgegenüber setzte Tesla im selben Zeitraum 23,3 Milliarden Euro um. Dieser Erfolg positioniert BYD an der Spitze der umsatzstärksten Elektroauto-Hersteller. Während die Verkäufe von Hybrid-Modellen um mehr als 75 Prozent auf 685.830 Fahrzeuge stiegen, sanken die Absatzzahlen für reine Elektroautos um 2,7 Prozent auf 443.426 Fahrzeuge. Dies liegt an der starken Konkurrenz auf dem heimischen Markt in China.

Marktausweitung und Herausforderungen

BYD verkauft 90 Prozent seiner Fahrzeuge innerhalb Chinas und hält dort einen Marktanteil von über einem Drittel bei neu zugelassenen Elektro- und Hybridfahrzeugen. Trotz zusätzlicher Einfuhrzölle streben chinesische Autohersteller eine stärkere Präsenz auf europäischen Märkten an. BYD konnte im dritten Quartal fast 95.000 Fahrzeuge in Europa absetzen, was rund ein Drittel mehr ist als im Vorjahreszeitraum.

Diese Entwicklung verdeutlicht die Dynamik des chinesischen Elektrofahrzeugmarktes und stellt westliche Automobilhersteller vor neue Herausforderungen. Durch den Erfolg in China und der globalen Expansion zeigt sich, dass die Zukunft der Elektromobilität spannende Entwicklungen und einen intensiven Wettbewerb bereithält.